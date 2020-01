O ginasta português Diogo Romero tem agora um elemento técnico com o seu nome no código de pontuação da Federação Internacional de Ginástica.

O elemento, que nunca tinha sido apresentado por ninguém, por isso tem agora o nome de «The Romero», foi realizado pelo ginasta do Sport Clube do Porto na Taça do Mundo de Ginástica Artística em Guimarães.

É um movimento realizado no cavalo com arções e tem nota de dificuldade de 0,3.

Veja aqui o «The Romero»: