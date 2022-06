A equipa sénior feminina de ginástica portuguesa conquistou, esta sexta-feira, a medalha de prata em duplo-mini trampolim no Campeonato do Europa, que decorre em Rimini, Itália.

Diana Gago, Sara Guido e Maria Carvalho somaram 12 pontos, a somente um do ouro da Grã-Bretanha e com mais um do que o bronze da Espanha.

Esta é a segunda medalha que Portugal conquista neste europeu. Na passada quinta-feira, o quarteto formado por Diogo Abreu, Pedro Ferreira, Lucas Santos e Ruben Tavares sagrou-se vice-campeão da Europa de equipas masculinas.

Neste Campeonato da Europa de trampolins, Portugal está representado por 24 ginastas nas competições de seniores masculinas e femininas, e por igual número nas competições de juniores.