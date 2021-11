Os Jogos Olímpicos já lá vão, mas Simone Biles ainda não tem data para regressar à competição. Nem sabe se o fará, tão pouco.

Em entrevista à US Weekly, a ginasta medalhada olímpica norte-americana, que desistiu de várias provas nos Jogos de Tóquio devido à sua saúde mental, afirmou que só regressará à competição se estiver em paz.

«O aspeto mental obviamente afetou-me em Tóquio, é uma daquelas coisas que não podemos ignorar, e o meu corpo não ignorou», começou por dizer.

«Se conseguirmos manter isto sob controlo, adorava regressar aos treinos. Mas, se no final de dia, me continuar a custar a paz, vou afastar-me. E estarei bem com isso porque já passei por muita coisa. E já conquistei muito», atirou.