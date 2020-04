Simone Biles já nos mostrou por diversas vezes que consegue fazer coisas incríveis, quer em competição, quer em momentos do dia a dia. E agora a ginasta lançou um desafio: tirar as calças com os pés enquanto faz o pino.

Ela conseguiu e mostrou o resultado. Haverá muita gente a conseguir repetir?

Veja o vídeo: