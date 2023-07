O ciclista Pello Bilbao admitiu, esta terça-feira, depois do triunfo na 10.ª etapa da Volta a França, que queria ganhar uma tirada no Tour por Gino Mäder, antigo companheiro que perdeu a vida em junho e que o espanhol tem honrado a cada jornada, doando um euro por cada ciclista que fica atrás de si.

«É uma sensação incrível. Quanto mais tempo demoras a alcançar um objetivo como este [ndr: vencer uma etapa no Tour], mais valor dás. Espero por isto há 13 anos e tê-lo conseguido agora é especial. Sentia que devia ganhar pelo Gino», desabafou o basco de 33 anos, citado pela Lusa, sem esconder as emoções.

«No início [do Tour], tive dificuldades em concentrar-me e controlar as minhas emoções, pelo Gino e pela partida do País Basco. Mas hoje consegui libertá-las e concentrar-me no controlo da corrida e da fuga. Foi uma sensação indescritível», admitiu o corredor que pôs fim à ausência de triunfos espanhóis na prova francesa, que durava há 100 etapas, mais concretamente desde 21 de julho de 2018, quando Omar Fraile ganhou em Mende.

Na zona de entrevistas rápidas, o duas vezes quinto classificado da Volta a Itália (2020 e 2022) já tinha revelado ter sido difícil treinar nas duas semanas antes do arranque do Tour, devido à morte do seu jovem companheiro, a 16 de junho, aos 26 anos, um dia depois de ter caído numa ribanceira na quinta etapa da Volta à Suíça.

Porém, antes de vencer a etapa desta terça-feira, Bilbao já estava a homenagear o suíço no Tour, ao aproveitar uma iniciativa original de Mäder. «Seguindo os passos de Gino e continuando com o seu legado, durante a Volta a França doarei à associação Basoak SOS um euro por cada corredor que se classifique atrás de mim em cada etapa. O objetivo é comprar um terreno desflorestado e plantá-lo com espécies locais», escreveu Bilbao, a 30 de junho, através da rede social Twitter.

Além desta iniciativa, com a qual Bilbao espera que «brevemente Gino tenha um pedaço de bosque no País Basco», o espanhol lançou ainda uma campanha de crowdfunding, prometendo sortear a camisola que enverga no Tour entre os contribuidores: até à nona etapa, Pello Bilbao já tinha angariado 1.204 euros, o mesmo número de ciclistas que ficaram atrás de si.

Mäder também era conhecido pela luta por causas: em 2022, doou um franco suíço por cada ciclista que ficasse atrás de si nas provas em que participou.