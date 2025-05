Meta cortada e lágrimas de um campeão. De quem não esconde a emoções, depois de um sábado que mudou tudo no Giro.

Simon Yates (Team Visma – Lease a Bike) é o novo camisola rosa da Volta a Itália, que neste sábado, na 20.ª e penúltima etapa, teve uma grande reviravolta no pódio da classificação geral, com o britânico a ascender à liderança, depois de um ataque a pouco menos de 40 quilómetros da meta que deixou para trás até então líder da prova, o mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) e o equatoriano Richard Carapaz (EF Education – Easypost), segundo na geral à partida para a etapa.

A emoção de Yates depois de cortar a meta:

Na última grande etapa de montanha, entre Verrès e Sestrière (Vialattea), marcada pela duríssima subida do Colle delle Finestre, o vencedor foi Chris Harper (Jayco-ALUla), que cumpriu os 205 quilómetros em 05h27m29s.

Simon Yates, que até estava atrás de Isaac del Toro e de Carapaz a 14 quilómetros do Colle delle Finestre, apanhou o duo da frente na geral, atacou e, mais tarde, depois de uma ajuda do colega de equipa Wout Van Aert, fez os quilómetros finais a solo. Foi o terceiro classificado da etapa, a um minuto e 57 segundos de Harper. No segundo lugar da etapa ficou Alessandro Verre (Arkéa – B&B Hotels), a um minuto e 49 segundos de Harper.

O último quilómetro para a vitória de Harper:

Sete anos depois de ter perdido tudo na luta pelo Giro, em 2018, precisamente no Colle delle Finestre, Simon Yates, de 32 anos, deu ali um passo gigante para a segunda vitória numa Grande Volta, depois da Volta a Espanha... precisamente em 2018. Tinha partido para esta etapa a 01:21 minutos de Isaac del Toro, que por sua vez tinha ainda 43 segundos de vantagem para Carapaz.

Isaac del Toro, que perdeu a rosa, quis deixar uma última imagem forte, ao sprintar para a meta, na qual passou como nono classificado, a 07:10 minutos de Harper (e a 05:13m de Yates). Isto depois de, numa fase inicial do ataque de Yates, ter olhado sobretudo para a marcação a Carapaz, que por sua vez também não respondeu a Yates. E, quando o britânico foi ganhando mais e mais tempo, já foi tarde demais… E nem mesmo a ajuda de colegas de equipa nos quilómetros finais ajudou a reduzir distâncias.

Simon Yates assume a camisola rosa na 20.ª etapa do Giro (Massimo Paolone/LaPresse via AP)

As contas da geral: Yates com quase quatro minutos para Del Toro

Com o desfecho da penúltima etapa, Yates é agora líder da geral, com 3:56m de vantagem para Isaac del Toro, segundo classificado. Richard Carapaz é terceiro, a 4:43m do britânico. Derek Gee (Israel – Premier Tech) é quarto, a 6:23m de Yates. O quinto é Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), a 7:32m de Yates. A estes, com menos de dez minutos de desvantagem para o novo camisola rosa, junta-se Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – Hansgrohe), a 9:28m do líder.