O ciclista uruguaio Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) subiu à liderança da Volta a Itália, o Giro, depois de vencer a segunda etapa, que lidou Burgas e Veliko Tarnovo, na Bulgária, este sábado.

No final dos 221 quilómetros da etapa, marcados por uma queda dentro dos 30 quilómetros finais, Guillermo Silva impôs-se no sprint e venceu ao fim de 05:39.25 horas, com o mesmo tempo do alemão Florian Stork (Tudor) e do italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), segundo e terceiro, respetivamente.

Na classificação geral, o uruguaio lidera, com quatro segundos de avanço sobre Stork e sobre o colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS), este último vencedor do Giro em 2021.

No domingo, o Giro tem a sua última etapa na Bulgária, com 175 quilómetros entre Plovdiv e Sófia, num percurso com uma contagem de montanha de segunda categoria a cerca de 70 quilómetros da meta.