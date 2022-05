Os Milwaukee Bucks e os Golden State Warriors venceram este domingo o jogo um das meias-finais de Conferência da liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao derrotarem, respetivamente, os Boston Celtics e os Memphis Grizzlies.

Os atuais campeões da NBA tiveram em Giannis Antetokounmpo a principal figura, com um triplo-duplo de 24 pontos, 13 ressaltos e 12 assistências. Jrue Holiday também foi importante, com 25 pontos – foi o melhor marcador do encontro em Boston, num encontro em que os Bucks não mais perderam a liderança a partir dos 32-33 na fase inicial do segundo período.

Maior equilíbrio e indecisão até ao último segundo teve o triunfo tangencial dos Warriors na casa dos Grizzlies (116-117).

Os Warriors desperdiçaram dois lances livres a cerca de cinco segundos do final para ganhar uma vantagem de três pontos e os Grizzlies, com posse para a vitória em menos de quatro segundos, não conseguiram concretizar um lançamento de dois pontos por Ja Morant, que foi, ainda assim, o melhor marcador do jogo, com 34 pontos e perto de um triplo-duplo (fez nove ressaltos e dez assistências). Jaren Jackson também se evidenciou nos Grizzlies, com 33 pontos. Jordan Poole, com 31 pontos, foi o melhor neste capítulo para os Warriors. Stephen Curry seguiu-se-lhe, com 24 pontos.

A NBA volta dentro de cerca de 24 horas, já na madrugada de terça-feira em Portugal, com o jogo um entre Miami Heat e Philadelphia 76ers (00h30) e entre Phoenix Suns e Dallas Mavericks (03h00).

O final emocionante do Grizzlies-Warriors:

O resumo do triunfo dos Bucks: