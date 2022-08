O PGA Tour foi processado por 11 golfistas por violação das leis antimonopólio, depois de terem sido suspensos pelo circuito norte-americano devido à sua participação em provas da dissidente LIV, uma nova liga patrocinada pela Arábia Saudita.

Segundo o canal televisivo ESPN, entre os praticantes que apresentaram a ação judicial num tribunal da Carolina do Norte estão Phil Mickelson, vencedor de seis majors e membro vitalício do PGA Tour, Bryson De Chambeau e os mexicanos Carlos Ortiz e Abraham Ancer.

A ação pretende também que alguns golfistas profissionais, como Taylor Gooch, Hudson Swafford e Matt Jones, possam competir na FedEx Cup, uma competição disputada ao estilo de play-offs, formada por três torneios, que terá início na próxima semana.

No passado mês de junho, o PGA Tour que suspenderia os membros que participassem em provas do circuito LIV, lamentando que «tenham feito a sua escolha com base, unicamente, em considerações financeiras” e “virado as costas» à associação.