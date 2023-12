Jon Rahm foi suspenso pelo PGA Tour após ter assinado pela LIV Golf League, circuito profissional financiado pelo fundo soberano da Arábia Saudita.

A informação foi avançada pela Golf Digest, que teve acesso ao comunicado emitido pela principal asscociação mundial de golfistas.

A suspensão do espanhol, número três do Mundo, era expectável ao abrigo do regulamentos implementados pelo PGA Tour após a criação da LIV Golf League.

«De acordo com o regulamento do PGA Tour, notificou-se Jon Rahm de que está suspenso e que não é elegível para participar nos torneios do PGA Tour depois da sua associação a outros torneios não autorizados», lê-se na nota também citada pela NBC.

Vencedor de dois Majors, Jon Rahm, de 29 anos tornou-se há dias na grande bandeirola da LIV Golf League após assinar um dos maiores contrato individuais da história do desporto com o circuito da Arábia Saudita.

Ao aplicar este tipo de sanções, o PGA Tour tenta evitar a todo o custo uma debandada dos melhores jogadores do circuito.

Além da suspensão, Jon Rahm perdeu todos os pontos conquistados em 2022 e 2023.