Tiger Woods abandonou este domingo o Masters de Augusta, em golfe, «devido a uma lesão», segundo anunciou a organização do primeiro torneio de Grand Slam do ano.

Tiger Woods seguia com 181 pancadas, nove acima do par, depois de já tinha feito história no Augusta National, ao conseguir passar o cut, objetivo que alcançou pela 23.ª vez consecutiva, desde 1997, em outras tantas participações.