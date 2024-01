Nick Dunlap conquistou o American Express em La Quinta, na Califórnia, um torneio do PGA Tour de golfe, que oferecia um prémio de 1,5 milhões de dólares ao vencedor.

Contudo, o golfista, de 20 anos, teve de abdicar do valor, uma vez que é amador e o prémio do torneio ficou para o segundo classificado da prova, Christian Bezuindehout.

Desde Phil Michelson, em 1991, que um golfista amador não vencia um torneio do PGA e desde 1996 que o campeão norte-americano de amadores não celebrava no Tour. O último foi…Tiger Woods.

Com este triunfo, Dunlap vai poder jogar o PGA até 2026 e não vai precisar de deixar a universidade. Vai ter ainda hipótese de participar no Masters, um dos Grand Slams do golfe.

2023 U.S. Amateur champion and University of Alabama sophomore Nick Dunlap wins The American Express by one stroke over Christiaan Bezuidenhout, becoming the first amateur to win a PGA TOUR event since Phil Mickelson in 1991.