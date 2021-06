O golfista espanhol Jon Rahm, número três do ranking mundial, viveu este sábado um momento desolador no Memorial Tournament, nos Estados Unidos, quando teve de abandonar a prova por ter acusado positivo no teste à covid-19.

Vencedor da edição anterior o torneio, e com a vitória muito bem encaminhada este ano também, já que liderava com seis pancadas de vantagem, Jon Rahm viu assim fugir-lhe a oportunidade de ganhar os 1,67 milhões de dólares (cerca de 1,37 milhões de euros) e a subida ao segundo lugar do ranking.

Na segunda-feira, o golfista espanhol tinha avisado a organização que tinha estado em contacto próximo com alguém que tinha tido teste positivo. Fez vários testes desde então, todos negativos, até que este sábado, após a terceira ronda, foi informado de que o teste mais recente tinha resultado positivo e tinha de abandonar o torneio. Veja os vídeos do momento: