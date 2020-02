Tiger Woods, um dos melhores golfistas de todos os tempos, protagonizou um momento insólito no Open de Los Angeles.

O norte-americano, de 44 anos, errou uma tacada e a bola terminou… num saco de lixo, bem perto dos espetadores.

O golfista não se fez de esquisito e após vários segundos a procurar pela bola, Woods colocou o braço dentro do saco de lixo e retirou-a, para gargalhada do público ali presente.

Veja o momento:

Real common man golf here from @TigerWoods. Just fishing for his ball in the trash. Salt of the earth type stuff (Via @turko816/IG) pic.twitter.com/EWx25IoMSJ