A equipa de hóquei em patins do FC Porto bateu o líder Óquei de Barcelos no Caixa Dragão por 8-6, ficando a apenas um ponto do primeiro classificado e ainda com um jogo em atraso.

Um jogo emocionante, com várias mudanças no marcador e com Gonçalo Alves em particular destaque ao marcar metade dos golos da equipa portista que contou ainda com os golos de Reinaldo Garcia (2), Di Benedetto e Rafa. Do lado da equipa de Barcelos, marcaram Reinaldo Ventura (3), Luís Querido, Tomás Pereira e João Guimarães.

Com este triunfo, o sétimo consecutivo, a equipa comandada por Guillem Cabestany fica a apenas um ponto do Óquei de Barcelos, ainda com um jogo em atraso. Sporting e Benfica estão mais abaixo na classificação, mas contam com três jogos em atraso cada.