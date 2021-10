O FC Porto recebeu e venceu o Sporting por 9-5 e reforçou a liderança do campeonato nacional de hóquei em patins, no jogo que encerrou a quinta jornada da prova.

Gonçalo Alves, com cinco golos, foi a grande figura do FC Porto e do encontro, para deixar os dragões com o pleno no campeonato e 15 pontos que dão, agora, uma vantagem de três sobre o novo segundo classificado, o Óquei de Barcelos.

Num jogo com grande parte dos golos a surgir de bola parada (livre direto), Gonçalo Alves fez o 1-0 (5m), mas o Sporting conseguiu reagir para o 1-1, por João Souto (8m). Rafa fez o 2-1 para os dragões aos 10 minutos, mas Ferran Font apareceu para nova igualdade: 2-2 aos 12 minutos.

FC Porto-Sporting. todo o filme do jogo

A equipa comandada por Ricardo Ares chegou depois ao 4-2, com golos de Reinaldo Garcia (13m) e Gonçalo Alves (21m), tendo Ferran Font reduzido para 4-3 aos 21 minutos, num dos belos golos da partida: uma ‘picadinha’ sobre Xavi Malián, na recarga a um livre.

Antes do intervalo, Gonçalo Alves aumentou para 5-3 de livre direto.

Na segunda parte, o Sporting relançou o jogo com o 5-4 apontado por Gonzalo Romero, de livre direto (32m) e não deixou o FC Porto descansar depois do 6-4 de Di Benedetto: é que, no segundo a seguir, na reposição, Romero bisou com um grande golo antes do meio campo, para o 6-5 (34m).

Na parte final, os azuis e brancos conseguiram sentenciar a partida, com mais dois golos de Gonçalo Alves e um de Ezequiel Mena.

RESULTADOS – 5.ª JORNADA:

HC Braga-Juventude de Viana, 6-2

AD Sanjoanense-AD Valongo, 2-5

UD Oliveirense-Benfica, 5-4

SC Tomar-Parede FC, 4-3

OC Barcelos-Paço de Arcos, 8-2

HC Turquel-SC Marinhense, 3-5

FC Porto-Sporting, 9-5

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: FC Porto, 15 pontos

2.º: OC Barcelos, 12

3.º: UD Oliveirense, 11

4.º: Sporting, 10

5.º: SC Tomar, 10

6.º: AD Valongo, 9

7.º: Benfica, 9

8.º: HC Braga, 6

9.º: Parede FC, 6

10.º: Juventude de Viana, 6

11.º: HC Turquel, 4

12.º: SC Marinhense, 3

13.º: Paço de Arcos, 1

14.º: AD Sanjoanense, 0