A seleção portuguesa masculina de ténis de mesa garantiu esta sexta-feira a presença nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao vencer a Bélgica, por 3-0, no torneio de apuramento, em Gondomar.

Além da presença no torneio por equipas, Portugal assegurou que dois dos três elementos da seleção vão participar na prova individual masculina.

No primeiro encontro, Tiago Apolónia e João Monteiro bateram os belgas Florent Lambiet e Martin Allegro, por 3-1 (12-10, 11-6, 8-11 e 13-11).

Nos singulares, Marcos Freitas derrotou Cedric Nuytinck, por 3-2 (11-3, 12-10, 8-11, 9-11 e 12-10), com João Monteiro a assegurar a qualificação, frente a Allegro, por 3-0 (12-10, 11-9 e 11-8).

No Rio2016, a seleção portuguesa foi eliminada na estreia pela Áustria, enquanto Marcos Freitas terminou na quinta posição, após «cair» nos quartos de final.

O objetivo será, pelo menos, superar o resultado do Rio2016, em que Portugal perdeu na estreia com a Áustria, com o quinto lugar de Londres2012 como o melhor resultado de sempre, a par de outro quinto lugar, de Marcos Freitas, em singulares nos últimos Jogos.