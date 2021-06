A Fórmula 1 divulgou nas redes sociais imagens do aspeto parcial do novíssimo Grande Prémio da Arábia Saudita, que vai estrear-se no calendário da competição este ano.

Aquela que será a penúltima prova do Mundial corre-se em Jeddah, cidade situada ao largo do Mar Vermelho, e nas imagens disponibilizadas é possível ver que não houve poupanças no que diz respeito aos luxos.

