Vários pilotos do campeonato do mundo de MotoGP declararam a sua insatisfação face ao traçado do Red Bull Ring, na Áustria. As críticas surgem a após o GP da Estíria deste fim de semana, durante o qual se verificou um aparatoso acidente entre Dani Pedrosa e o italiano Lorenzo Savadori.

Aleix Espargaró, colega de equipa de Savadori na Aprilia Team Gresini, foi o mais incomformado.

«Já dissemos muitas vezes o que se passa com este circuito, mas não quero perder mais tempo com isso. No final, fazem o que querem. Este circuito não está desenhado para motos. Para isso também corríamos no meio de cidades. Se o Savadori tivesse chocado contra o Dani, em vez da mota, estaríamos a chorar», afirmou o piloto catalão.

Valentino Rossi, de saída do campeonato no final da temporada, também deixou algumas considerações sobre o traçado austríaco.

«O acidente entre o Pedrosa e o Savadori poderia ter acontecido em qualquer outro circuito. O problema desta pista é que há três ou quatro zonas de travagem muito fortes e perigosas, os travões estão sujeitos a uma enorme tensão. Sem dúvida que a curva 3 é o ponto mias perigoso, mas que podemos fazer? Voltar ao anterior traçado? Seria engraçado, mas mais perigoso, uma vez que não teria escapatórias», disse o nove vezes campeão do mundo.

Para o próximo fim de semana está marcado novo Grande Prémio no circuito de Spielberg.