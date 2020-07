Pouco depois do anúncio oficial do regresso da Fórmula 1 a Portugal, o organismo informou que o Grande Prémio de Portimão será aberto ao público.

No site oficial, a F1 recorda alguns dos Grandes Prémios que já se realizaram em solo nacional e, no fim do texto, refere que o evento que decorrerá no fim de semana de 23 a 25 de outubro será aberto ao público.

Recorde-se que a temporada da Fórmula 1 já teve três corridas – duas na Áustria e uma na Hungria –, e todas elas decorreram à porta fechada, devido à pandemia de covid-19.