Os judocas Patrícia Sampaio (-78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg) despediram-se este domingo do Grand Slam de Düsseldorf com um quinto lugar, depois de perderem nas lutas pelo bronze.

Patrícia Sampaio, de apenas 20 anos e que ocupa o 14.º lugar no ranking mundial e 11.º no apuramento olímpico, venceu os três primeiros combates, com Shu Huei Hsu Wang (Taiwan), Jeongyun Lee (Coreia do Sul) e Anna Maria Wagner (Alemanha), todos por ippon.

A judoca de Tomar conseguiu chegar às meias-finais, com a vitória no grupo C, depois de bater Wagner, uma adversária que é terceira no ranking mundial e com quem tinha um registo desfavorável, de três derrotas e um triunfo.

Nas meias-finais, Sampaio voltou a encontrar uma adversária do top 10, no caso a japonesa Shori Hamada (quinta), vice-campeã mundial e frente a quem perdeu por ippon, naquela que foi a segunda vez que se defrontarem, sempre com vantagem da nipónica.

Na repescagem e na luta pelo bronze, Patrícia Sampaio encontrou a francesa Fanny Posvite (sétima do mundo) e deixou escapar o bronze já aos 03.18 minutos da compensação, período de combate após os quatro minutos iniciais, ao sofrer um terceiro castigo.

O percurso de Jorge Fonseca (quinto do ranking mundial) foi muito similar a Patrícia Sampaio, com o campeão mundial dos -100 kg a vencer o grupo A, após derrotar sucessivamente e por ippon o alemão Ole Buth (106.º), o bielorrusso Daniel Mukete (30.º) e o húngaro Miklos Cirjenics (28.º).

Nas meias-finais, o judoca perdeu com o vice-campeão olímpico, o azeri Elmar Gasimov (14.º), e na luta pelo bronze com o seu compatriota Zelym Kotsoiev (16.º), num combate em que teve uma desvantagem da waza-ari e um ippon a 54 segundos do fim.