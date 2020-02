Maria Sharapova anunciou, esta quarta-feira, a sua retirada como tenista profissional.

A tenista russa despede-se com cinco vitórias em Grand Slams, a primeira das quais com apenas 17 anos, em Wimbledon (2004). US Open (2006), Open da Austrália (2008) e Roland Garros (2012 e 2014) foram os restantes majors conquistados.

Na hora da despedida, a jogadora escreveu um longo texto, com o título de «Ténis – digo-te adeus», no qual recordou os vários desafios que enfrentou ao longa da carreira, mas guarda as vitórias nos Grand Slams como os melhores momentos.

«Olhando para trás, percebo agora que o ténis tem sido a minha montanha. O meu caminho foi repleto de obstáculos e desvios, mas a vista, do topo, foi magnífica. Depois de 28 anos e cinco títulos do Grand Slam, chegou a hora de pensar em escalar outra montanha e competir noutros terrenos», escreveu na revista Vanity Fair.

Recorde-se que Sharapova foi suspensa por 15 meses em 2016, depois de ter acusado uma substância proibida num controlo antidoping e, desde então, o seu regresso à competição ficou marcado por vários problemas físicos.

