A Mercedes foi o grande destaque dos dois primeiros treinos livres do Grande Prémio de Barcelona da Fórmula 1, que se disputa este fim de semana.

Na sessão da manhã, Valtteri Bottas terminou com o melhor tempo (1:18:504), e à frente de Max Verstappen, da Red Bull, cuja melhor volta foi de 1:18:537, e de Lewis Hamiltonm que fez 1:18:627.

A fechar o top cinco, ficaram Lando Norris, da McLaren, e Charles Leclerc, da Ferrari.

It's a @MercedesAMGF1 sandwich with @Max33Verstappen in the middle for FP1! 👀#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/jDj7Kxpsx7