Portugal até podia ter perdido por 3-2 – e por isso festejou a qualificação a meio do jogo quando ganhou o seu segundo set – mas fechou com chave de ouro a histórica e inédita qualificação para os oitavos de final o Europeu de voleibol, ao bater a Grécia por 3-1, no último jogo do grupo A, realizado esta quarta-feira em Cracóvia.

A seleção comandada por Hugo Silva venceu o primeiro set, por 25-22, mas desperdiçou a oportunidade de sentenciar o apuramento no segundo set, que perdeu por 24-26, depois de ter estado a vencer por 19-15.

Contudo, foi uma questão de minutos até selar o segundo set a favor e consequente apuramento (uma vez que uma derrota por 3-2 daria sempre o ponto necessário a Portugal e, em igualdade de quatro pontos com Grécia e Bélgica, a formação lusa tinha vantagem no total de sets ganhos e perdidos na fase de grupos): no terceiro parcial, Portugal venceu por 25-20 e, já depois da festa momentânea, selou a partida ante os helénicos com um 25-22 no quarto set, para o 3-1 final.

Portugal encerrou o grupo A no quarto lugar, com seis pontos, fruto de duas vitórias e três derrotas. Três pontos foram somados na vitória por 3-1 ante a Grécia, dois com a vitória por 3-2 ante a Bélgica e um no desaire por 3-2 com a Ucrânia. A equipa lusa junta-se à Polónia (vencedora do grupo), Sérvia (2.ª) e Ucrânia (3.ª) nos apurados do grupo A, no qual ficaram pelo caminho belgas e gregos.