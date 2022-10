O piloto português Guilherme Oliveira (Ligier Nissan) perdeu este domingo o título de LMP3 nas European Le Mans Series (ELMS) depois de ter batido num adversário nos últimos dez minutos das 4 Horas de Portimão, última prova do campeonato.

O jovem de 17 anos, faz equipa com o norte-americano Charles Crews e com o chileno Nico Pino, mas viu-se batido na corrida pelo título da competição de resistência automóvel pelo carro da Cool Racing, do dinamarquês Malthe Jakobsen, do britânico Michael Benham e do norte-americano Maurice Smith, que venceram a corrida nesta categoria.

«É difícil. Acho que não há palavras para descrever como me sinto agora. Muita frustração. Sinto que não podíamos ter feito nada de melhor hoje, é o que é. Às vezes, quando não é para ser não é para ser mesmo. Tivemos uma corrida muito azarada», disse Guilherme Oliveira, citado pela Lusa.

«Quando entrei no carro, o carro tinha bastantes danos. A equipa tomou a decisão de ir com os pneus que já tinham uma hora feita. Eu fui com esses pneus e, infelizmente, tivemos um furo a 11 minutos do fim. São decisões, umas correm bem, outras correm mal», acrescentou.

A prova algarvia foi vencida pelo Prema do italiano Lorenzo Colombo, do suíço Louis Deletraz e do austríaco Ferdinand Habsburg, que se sagraram campeões da LMP2.