A onda surfada a 29 de outubro de 2020 por António Laureano, na Praia do Norte, na Nazaré, tinha 30,9 metros, segundo a medição de Miguel Moreira, da Faculdade de Motricidade Humana (FMH), apresentada nesta segunda-feira.

Perante este cálculo, o ‘big rider’ português, de 18 anos, acredita que esta onda vai valer-lhe o recorde no Livro do Guinness, que, desde 2017, está na posse do brasileiro Rodrigo Koxa, que, também na praia nazarena, enfrentou uma de 24,4 metros.

Citado pela Lusa, o professor da FMH da Universidade de Lisboa, Miguel Moreira, responsável pela medição da onda, afirmou que foi encontrado «o valor de 30,9 metros».

A mediação foi feita através de um programa informático em que é marcada «a ‘crista’ da onda, que é o ponto mais alto e a sua base», e avaliado o seu tamanho, tendo como «referencial de escala a altura do surfista».

Já o jovem surfista, afirma a satisfação e confiança de que a onda que surfou o poderá levar a inscrever o nome no livro dos recordes.

«Estou bastante confiante de que vou ter a maior onda do mundo surfada», afirmou António Laureano, após a confirmação da medida da onda, que pretende «candidatar ao Guiness [World Records].

Numa conferência de imprensa realizada no Forte de São Miguel, na Praia do Norte, o surfista afirmou ainda que a onda já foi submetida aos prémios XXL da Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa), que premeia anualmente as maiores ondas e «depois definem as ondas que vão para o Guiness».

Veja a onda surfada por António Laureano que o pode levar ao Guiness Book: