Guitta, um nome bem conhecido do futsal do Sporting, confirmou que vai deixar a Rússia no final da presente época. O guarda-redes brasileiro, recorde-se, trocou os leões pelo Ukhta, da Rússia, em 2023.

O guardião de 38 anos utilizou a conta pessoal do Instagram para confirmar o final da ligação ao fim de três anos na Rússia.

«Hoje venho comunicar que não estarei com o Ukhta na próxima temporada. Por motivos familiares, precisei tomar esta decisão, que não foi fácil, mas também a mais importante: estarmos juntos em família. Faltam apenas três meses para concluir as três temporadas. Foram anos intensos, de muita entrega, trabalho, desafios e conquistas», começou por referir.

Guitta representou Sporting por cinco épocas. Conquistou diversos títulos, com destaque para três campeonatos e duas Ligas dos Campeões. Passados 176 jogos – e 24 golos – deixou o Pavilhão João Rocha.

Continuou a brilhar na Liga russa. Soma, até então, 96 jogos e 34 golos. Uma jornada que, até então, orgulha o brasileiro. «Quero agradecer de coração ao clube, à equipa técnica, aos meus companheiros e, principalmente, aos adeptos, que me acolheram com tanto carinho desde o primeiro dia. Tenho muito orgulho de tudo que construímos juntos e só posso dizer obrigado por todo o apoio, respeito e energia que sempre recebi dentro e fora da quadra», atirou.

Guita ajudou o Ukhta a vencer a primeira Liga de sempre do clube com a conquista de 2024/25. Na temporada atual, o Ukhta está em terceiro com 69 pontos – a dois do líder Gazprom-Ugra. O guardião deixou bem claro uma ideia: quer sair como bicampeão.

«Saio com o coração cheio de gratidão e orgulho por tudo que vivemos juntos. Histórias acabam, mas o respeito e as memórias permanecem. A temporada ainda não acabou. Quero sair daqui bicampeão. Obrigado por cada mensagem, cada aplauso e cada momento vivido», concluiu.