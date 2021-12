A equipa de hóquei em patins do FC Porto escorregou na deslocação a Braga (3-2), em jogo da 10.ª jornada do campeonato nacional e, desta forma, permitiu a aproximação da Oliveirense e do Sporting, que ficam agora, a um e dois pontos, respetivamente.

O HC Braga esteve a vencer desde o minuto três e ainda ampliou a vantagem para 2-0, antes de Rafa reduzir a diferença. Os minhotos ainda aumentaram a diferença para 3-1 e o líder não conseguiu melhor do que reduzir a diferença, aos 43 minutos, por Gonçalo Alves.

Um deslize bem aproveitado pela Oliveirense que, com uma vitória sobre o Sp. Tomar (4-2), reduziu a diferença para o topo da classificação para apenas um ponto, tal como o Sporting que foi a São João da Madeira golear por 8-1. Ferran Font e João Souto, com três golos cada, estiveram em especial destaque num jogo em que Gonzalo Romero e Matías Platero também marcaram.Os leões ficam, agora, a dois pontos da liderança.

A ronda só fica fechada esta quinta-feira com a receção do Benfica ao Marinhense.

Os resultados da 10.ª jornada

Quarta-feira:

Oliveirense - Sporting de Tomar, 4-2

HC Braga - FC Porto, 3-2

Juventude de Viana – Turquel, 7-3

Sanjoanense – Sporting, 1-8

Valongo - Óquei Barcelos, 0-4

Parede - Paço de Arcos, 3-5

Quinta-feira, 16 dez:

Benfica – Marinhense, 21:00

Classificação dos primeiros: FC Porto, 27 pontos; Oliveirense, 26; Sporting, 25; Óquei de Barcelos, 21; Sp. Tomar, 17; Benfica, 15.