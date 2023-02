O HC Braga recebeu e venceu este sábado o PAS Alcoi, de Espanha, por 3-2, qualificando-se para os quartos de final da Taça da Europa (Taça WSE - World Skate Europe) de hóquei em patins.

No Pavilhão de Sequeira, em Braga, dois golos de António Trabulo e um de Vítor Hugo valeram o triunfo aos comandados de Tó Neves na segunda mão dos oitavos de final. Repetiu-se, assim, o resultado da primeira mão.

Nos quartos de final, o HC Braga defronta os espanhóis do Igualada HC. Nos outros jogos, os espanhóis do Caldes defrontam os franceses do Coutras, os italianos do Bassano medem forças com os espanhóis do CD Lleida e há duelo entre espanhóis e italianos no CP Voltregà-Follonica.

Riba D’Ave e SC Tomar triunfam no campeonato

Este sábado, houve três jogos do campeonato português, com o Riba D’Ave a triunfar na visita ao Paço de Arcos (2-6) e o SC Tomar a somar os três pontos na visita à Juventude de Viana (3-4). O Famalicense-Parede FC deu empate (2-2).

A Taça WSE, outrora Taça CERS, é a segunda competição europeia mais importante de clubes, a seguir à Liga dos Campeões.