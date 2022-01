O piloto catari Nasser Al-Attiyah, ao volante de um Toyota, conquistou esta sexta-feira a 44.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno em automóveis, cuja 12.ª e última etapa, na Arábia Saudita, foi vencida pelo sul-africano Henk Lategan, também da Toyota.

Al-Attiyah gastou 38:33.03 horas para cumprir as doze etapas da prova, deixando o francês Sébastien Loeb (BRX) na segunda posição, a 27.46 minutos. O saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota) foi terceiro classificado, o seu melhor resultado na prova.

Este é o quarto triunfo de Al-Attiyah no Dakar, depois de ter ganho em 2011 (VW), 2015 (Mini) e 2019 (Toyota), empatando com o finlandês Ari Vatanen. O francês Stéphane Peterhansel é o recordista, com seis triunfos em motas e oito nos automóveis.

Lategan foi o vencedor da última etapa, disputada entre Bisha e Jeddah, na Arábia Saudita, gastando 1:35.19 horas para percorrer os 164 quilómetros cronometrados.

Peterhansel (Audi) foi segundo, a 49 segundos, com o sul-africano Brian Baragwanath (Century) em terceiro, a 1.51 minutos.

O historial dos vencedores do Dakar (carros)

2022 Nasser Al-Attiyah, Qat (Toyota)

2021 Stephane Peterhansel, Fra (Mini)

2020 Carlos Sainz, Esp (Mini)

2019 Nasser Al-Attiyah, Qat (Toyota)

2018 Carlos Sainz, Esp (Peugeot)

2017 Stephane Peterhansel, Fra (Peugeot)

2016 Stephane Peterhansel, Fra (Peugeot)

2015 Nasser Al-Attiyah, Qat (Mini)

2014 Nani Roma, Esp (Mini)

2013 Stephane Peterhansel, Fra (Mini)

2012 Stephane Peterhansel, Fra (Mini)

2011 Nasser Al-Attiyah, Qat (Volkswagen)

2010 Carlos Sainz, Esp (Volkswagen)

2009 Giniel De Villiers, AfS (Volkswagen)

2008 *

2007 Stéphane Peterhansel, Fra (Mitsubishi)

2006 Luc Alphand, Fra (Mitsubishi)

2005 Stephane Peterhansel, Fra (Mitsubishi)

2004 Stephane Peterhansel, Fra (Mitsubishi)

2003 Hiroshi Masuoka, Jap (Mitsubishi)

2002 Hiroshi Masuoka, Jap (Mitsubishi)

2001 Jutta Kleinschmidt, Ale (Mitsubishi)

2000 Jean Louis Schlesser, Fra (Schlesser-BMW)

1999 Jean Louis Schlesser, Fra (Schlesser-BMW)

1998 Jean Pierre Fontenay, Fra (Mitsubishi)

1997 Kenjiro Shinozuka, Jap (Mitsubishi)

1996 Pierre Lartigue, Fra (Citroen)

1995 Pierre Lartigue, Fra (Citroen)

1994 Pierre Lartigue, Fra (Citroen)

1993 Bruno Saby , Fra (Mitsubishi)

1992 Hubert Auriol, Fra (Mitsubishi)

1991 Ari Vatanen, Fin (Citroen)

1990 Ari Vatanen, Fin (Peugeot)

1989 Ari Vatanen, Fin (Peugeot)

1988 Juha Kankkunen, Fin (Peugeot)

1987 Ari Vatanen, Fin (Peugeot)

1986 René Metge, Fra (Porsche)

1985 Patrick Zaniroli, Fra (Mitsubishi)

1984 René Metge, Fra (Porsche)

1983 Jacky Ickx, Bel (Mercedes)

1982 Claude Marreau, Fra (Renault)

1981 René Metge, Fra (Range Rover)

1980 Freddy Kottulinski, Sue (Volkswagen)

1979 Alain Guenestier, Cmf (Range Rover)

* A edição de 2008 foi cancelada por motivos de segurança. A partir de 2009, a prova passou a ser disputada na América do Sul e não em África, como sucedeu desde a primeira edição, em 1979, até ao ano de 2007.

Este ano a prova foi totalmente disputada em território saudita.