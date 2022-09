O pivô brasileiro Higor é reforço da equipa de futsal do Benfica, com contrato válido até 2026, confirmou o clube encarnado, na manhã desta segunda-feira.

Higor, de 24 anos, chega ao Benfica depois de ter representado o Palma Futsal nas últimas duas temporadas, fazendo assim o mesmo caminho do compatriota Diego Nunes, também ex-Palma, para 2022/23.

No domingo, o emblema espanhol já tinha revelado que o Benfica tinha pago a cláusula de rescisão do atleta, agora apresentado pelo Benfica, ao lado do presidente, Rui Costa.