O Benfica voltou a conquistar o título de campeão nacional de hóquei em patins feminino, pela nona vez consecutiva, depois de bater este sábado o Sporting, por 3-2, no segundo jogo da final do play-off, no Pavilhão da Luz.

As leoas até entraram melhor e chegaram ao 2-0 graças a um «bis» de Sofia Moncóvio, aos sete e 19 minutos, mas as encarnadas operaram a reviravolta com golos da chilena Catalina Flores, aos 22 e 32, e Marlene Sousa, aos 42.

Ao repetir o resultado do primeiro jogo, o Benfica sagra-se eneacampeão, numa temporada que começou com a conquista da Supertaça e na qual ainda está na luta pela Taça de Portugal.