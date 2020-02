Taarabt não foi o único atleta do Benfica que perdeu um dente durante o fim-de-semana. O mesmo aconteceu com Macarena Ramos, hoquista encarnada, no jogo Voltregà, que valeu ao Benfica o apuramento para a final four da Taça Europeia.

Maca Ramos, como é conhecida a atleta, levou uma bolada na cara, mas nem se apercebeu de imediato do que tinha acontecido. «Quando percebi que me faltava um dente, não sabia se havia de rir ou de chorar», contou a hoquista ao jornal chileno Las Últimas Noticias.

Além de lhe faltar um dente, houve outro que recolheu, mas essa situação foi rapidamente resolvida ali mesmo pela companheira de equipa Margarida Brandão, que além de hoquista é médica dentista, e o colocou no sítio.

Maca Ramos voltou ao jogo com um dente a menos, mas ainda marcou um golo. E este ainda não era o final da história.

Veja o golo:

E o dente? Marlene Sousa empenhou-se na missão de o procurar, encontrou-o. Maca Ramos contou ao jornal que disse à companheira de equipa que o deitasse fora, mas a dentista Margarida Brandão não deixou e usou os seus conhecimentos médicos para o colocar novamente na boca da companheira de equipa. Isto tudo no balneário.

A jogadora partilhou as imagens nas redes sociais e escreveu: «Senti o apoio da equipa e confiança que poucas vezes senti. É um momento que não se esquece (impossível por causa das dores) e que, apesar de tudo, foi bonito pelas ajudas que recebi espontaneamente.

Maca Ramos está agora a recuperar, mas até consegue brincar com a situação, como se vê por este vídeo em que Marlene Sousa conta como encontrou o dente.