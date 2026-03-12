A oitava jornada da fase de grupos de Liga dos Campeões foi maioritariamente positiva para as equipas portuguesas, nesta quinta-feira, numa fase já adiantada da competição.

O FC Porto conseguiu o resultado mais folgado, em França, batendo o St. Omer por 9-2. Gonçalo Alves marcou três golos. Na primeira volta, os dragões tinha vencido 6-3.

A Oliveirense confirmou também a vitória da primeira volta sobre os italianos Hockey Bassano. Ganhou por 4-1, já depois de um 3-1 anterior.

Já o Benfica bateu o Óquei Barcelos por 5-1 no único duelo unicamente português da noite. Na primeira volta venceu por 6-1.

Por fim, o Sporting empatou a quatro golos com os espanhóis Deportivo Liceo, repetindo o empate da primeira volta.

O FC Porto, já apurado para a final eight, confirmou o primeiro lugar no Grupo A. No Grupo B, que estava em aberto, o Benfica mantém também a liderança isolada e já tinha passagem garantida.

Sporting fica em terceiro, com 11 pontos, mais um do que Barcelos e Oliveirense. O segundo lugar do Grupo B continua em aberto.