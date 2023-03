Edu Lamas está em final de contrato com o Benfica e confirmou esta terça-feira que vai deixar a equipa de hóquei em patins dos encarnados após o término da temporada.

«Foi-me comunicado que não irão contar comigo para a próxima época e queria agradecer a toda a estrutura do clube, desde os presidentes, aos managers, ao staff, e a todos os jogadores que estiveram comigo, assim como aos adeptos», começou por esclarecer o atleta espanhol no site oficial do Benfica.

Lamas, que tem sido associado ao FC Porto, garantiu ainda que está totalmente comprometido com as águias. «Estou focado na equipa e em conseguir os dois títulos que temos até ao fim da época, o campeonato e a Liga dos Campeões. Queremos ser felizes no final ao levantar esses títulos.»

O hoquista de 32 anos está por esta altura a contas com uma lesão no tornozelo esquerdo. Edu Lamas cumpre a quarta temporada no Benfica, na qual já totalizou 20 jogos e nove golos. Passou ainda pelo HC Liceo e Barcelona.