Portugal defronta a França na tarde desta sexta-feira, a partir das 17h30, em jogo das meias-finais do Europeu de hóquei em patins, em Sant Sadurní D'Anoia, Espanha.

Depois do primeiro lugar na fase de grupos, no grupo A, com sete pontos, Portugal reencontra uma seleção a quem venceu nessa etapa da prova, por 3-1, além do triunfo por 7-4 à Itália e do empate ante Espanha (3-3).

Nos quartos de final, a seleção orientada por Renato Garrido protagonizou a goleada da prova, ao bater a Inglaterra por 15-2.

Se passar à final, Portugal defronta o vencedor do Espanha-Itália, encontro que se realiza esta noite, a partir das 20 horas.

A final joga-se no sábado, a partir das 20h45.

SIGA O PORTUGAL-FRANÇA, AO MINUTO.