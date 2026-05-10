O FC Porto conquistou pela quarta vez a Liga dos Campeões de hóquei em patins. Na final deste ano, disputada em Coimbra, os dragões derrotaram o Barcelona por 3-1 e voltaram a levantar o troféu, três anos depois.

Os traumas são para se superar, mas só os mais fortes o conseguem fazer da forma como o FC Porto recuperou o estatuto de melhor equipa da Europa da modalidade frente à outrora “besta negra” em finais da prova, o Barcelona.

À nona final entre as duas equipas, os azuis e brancos venceram apenas pela segunda vez e tiveram de sofrer para o conseguir. Mas podia não ter sido assim.

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É que o ascendente do FC Porto foi por demais evidente durante a primeira parte, marcada pelos golos de Rafa (2m, em powerplay) e Gonçalo Alves (8m), este último com um remate do meio-campo. Tudo isso aconteceu já depois de Carlo Di Benedetto ter desperdiçado um livre direto, logo no minuto inicial.

O Barça, que tinha afastado Sporting e Benfica no caminho até à final, parecia desorientado. De tal modo que, mesmo em powerplay pelo azul mostrado a Telmo Pinto, foi estéril no ataque e quase sofreu o 3-0 em dois momentos em que Edu Lamas e Di Benedetto, durante o minuto 9, surgiram isolados perante Sergi Fernández. Absolutamente surreal.

Só na reta final do primeiro tempo se viu algo de relevante do Barcelona no ataque. Sobretudo durante os dois minutos em que jogou em superioridade numérica pelo azul a Hélder Nunes, período em que acertou por duas vezes nos ferros da baliza portista, por Marc Grau (20m) e Ignacio Alabart (21m).

Os catalães prolongaram o bom momento na segunda parte, que abriu com o 2-1, apontado por Alabart, aos 28 minutos, na conversão de um penálti assinalado com recurso ao vídeo.

O golo mexeu com o FC Porto, que não conseguiu tirar proveito dos quatro minutos em que jogou em superioridade numérica pelos azuis mostrados a Marc Grau (30m) e Xavi Barroso (34m).

Do outro lado, os espanhóis ameaçavam o empate, mas Xavi Malián chegou para todas as encomendas. Até que, a cinco minutos do fim, Telmo Pinto fechou a final com um belo golo.

De cabeça perdida, o Barcelona não se conseguiu recompor do 3-1, resultado que poderia ter sido mais dilatado se Hélder Nunes tivesse convertido um livre direto pela décima falta dos catalães, a 15 segundos do fim.

Os azuis e brancos, que tinham perdido a final no ano passado, sucedem ao Óquei de Barcelos na lista de vencedores da Champions de hóquei em patins.

[Artigo atualizado às 20h10]