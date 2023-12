O FC Porto, atual detentor do troféu, foi derrotado, esta quinta-feira, pelo Sporting de Tomar por 5-3, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

Ao intervalo, os leões de Tomar já venciam por 2-1, com golos de Tato Ferrucio e Xanoca, contra apenas um de Carlo di Benedetto.

No segundo tempo, o jogador dos dragões até completou o hat-trick, mas Tato Ferruccio bisou e André Centeno e Gonçalo Neto também marcaram para a equipa da casa.

Os leões de Tomar são agora líderes do Grupo C, com quatro pontos, mais um do que os azuis e brancos e o Trissino, de Itália.

Nota ainda para o Óquei de Barcelos, que foi até à Corunha bater o Liceo por 4-2.