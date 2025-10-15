O FC Porto iniciou a defesa do título de campeão nacional de hóquei em patins com uma vitória por 5-3, esta quarta-feira, na receção ao Óquei de Barcelos.

Com um póquer, Carlo Di Benedetto foi a grande figura da partida e abriu a contagem aos quatro minutos. O campeão europeu ainda respondeu em cima do quarto de hora, com o golo de Franco Ferruccio, porém, os dragões traduziram a superioridade em mais dois golos antes do intervalo, um de Di Benedetto (22m) e outro de Hélder Nunes (25m).

A equipa de Rui Neto entrou com tudo no segundo tempo e reduziu logo no primeiro minuto, por intermédio de Miguel Rocha (26m).

Contra a corrente do jogo, Di Benedetto (33m) marcou pela terceira vez no encontro, mas Vieirinha reduziu cinco minutos depois, através de uma grande jogada individual.

Com a formação barcelense já em inferioridade devido ao cartão azul de Carlitos e a jogar sem guarda-redes, o FC Porto selou as contas graças ao quarto golo da noite da autoria de Di Benedetto.

Na próxima jornada, o FC Porto, que vinha de perder a Supertaça, visita o Turquel, enquanto o Óquei de Barcelos recebe o Riba D’Ave.