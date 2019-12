O FC Porto renovou contrato com o hoquista Gonçalo Alves até 2023, anunciou o clube azul e branco, esta sexta-feira.

O jogador de 26 anos vê acrescentadas mais duas temporadas em relação ao vínculo anteriormente conhecido, que vigorava até 2021.

Gonçalo, internacional português, está na equipa de hóquei em patins do FC Porto desde a época 2015/2016. Antes, passou pela UD Oliveirense e pelo Sporting, como sénior.

O novo contrato foi confirmado com a presença do presidente dos azuis e brancos, Pinto da Costa, bem como do diretor do hóquei em patins do FC Porto, Eurico Pinto.

