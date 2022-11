A Alemanha venceu ao início desta tarde (manhã na Argentina) a seleção de Moçambique, por 3-2, sendo o próximo adversário de Portugal no Mundial de hóquei em patins, nos quartos de final.

No Aldo Cantoni, em San Juan, no duelo que opunha o quarto e último classificado do grupo B ao vencedor do grupo B da Taça Intercontinental (prova secundária de seleções), levaram a melhor os alemães.

No apuramento para os quartos de final, esta tarde, há ainda um Chile-Colômbia (último do grupo A contra o vencedor do grupo A da Intercontinental. O vencedor desse encontro joga contra a Argentina nos quartos de final, a partir da 01h00 de sexta-feira, hora de Portugal Continental.

Portugal joga esta noite ante a Alemanha, pelas 22h30. Antes, há um Espanha-França (17h30) e um Angola-Itália (20h00).