Apesar da eliminação na meia-final do campeonato nacional, às mãos do FC Porto, os adeptos do Sporting presentes no Pavilhão João Rocha prestaram o devido tributo a Ângelo Girão, um dos melhores guarda-redes da história da modalidade, que se despediu dos rinques, esta terça-feira, aos 35 anos.

Aplaudido de pé pelos fãs sportinguistas, que procuravam abafar os apupos vindos da bancada onde estavam colocados os adeptos portistas, Girão começou por dar os parabéns ao FC Porto pela vitória «numa grande eliminatória».

Referindo que o Pavilhão João Rocha «vai ser sempre uma casa» para si, pelos «momentos de alegria e os anos inesquecíveis» que ali viveu, o guarda-redes dedicou palavras sentidas para os companheiros de equipa.

«Nós não somos uma simples equipa, somos uma família. O que construímos e sentimos uns pelos outros não se paga. Vou estar sempre a torcer por vocês», prometeu.

O jogo frente ao FC Porto foi igualmente o último de Matías Platero, João Souto e Toni Pérez ao serviço do Sporting, tendo todos eles sido homenageados pelo clube de Alvalade.