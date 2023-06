Sporting e Benfica disputam, neste domingo, o quarto jogo da final do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins. O jogo, marcado para o Pavilhão João Rocha, tem início marcado para as 16 horas, e o MAISFUTEBOL vai acompanhar tudo AO MINUTO.

De recordar que as águias lideram a final, com duas vitórias, para apenas uma dos leões. Quer isto dizer que o Benfica pode sagrar-se campeão no reduto do rival.

Caso o Sporting consiga uma segunda vitória e empate a final, então o título será decidido num quinto jogo, na Luz.

ACOMPANHE O SPORTING-BENFICA, JOGO 4 DA FINAL DE HÓQUEI EM PATINS