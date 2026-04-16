O Óquei de Barcelos fechou o quadro da final a 8 da Liga dos Campeões de hóquei em patins, ao vencer na receção ao Sporting. Já a Oliveirense, ficou pelo caminho graças ao empate caseiro diante do Liceo da Corunha (2-2).

Diante dos leões, que já tinham presença assegurada na próxima fase, os barcelenses foram para intervalo a perder por 4-3, mas entraram fortes no segundo tempo e carimbaram a reviravolta na Catedral.

Miguel Rocha (15m), Kyllian Gil (17 e 35m), Franco Ferruccio (27 e 29m) Ivan Morales (32m) apontaram os golos do Óquei, enquanto Danilo Rampulla (3 e 35m), Facundo Navarro (5 e 28m), Diogo Barata (18) marcaram para a formação leonina.

Também esta quinta-feira, o Benfica venceu na visita ao Hockey Bassano por 4-2, com golos de João Rodrigues, Gonçalo Pinto, Viti e Diogo Rafael.

Nos quartos de final, entre 6 e 10 de maio, em Coimbra, no Pavilhão Mário Mexia, os encarnados, que venceram o Grupo B, vão defrontar os espanhóis do Réus.

O Óquei de Barcelos, que terminou na segunda posição, à frente do Sporting, terá pela frente os italianos do Trissino. Por sua vez, os leões vão medir forças com o Barcelona, que ficou em segundo no Grupo A, o grupo vencido pelo FC Porto, cujo adversário na próxima fase da Champions será o Liceo da Corunha.

O FC Porto, de resto, fechou a fase de grupos com nova vitória. Com o primeiro lugar já garantido, os dragões venceram o Igualada por 5-3 no Dragão Arena, com golos de Gonçalo Alves (5m), Ezequiel Mena (9m), Carlo Di Benedetto (12m), Telmo Pinto (25m) e Rafa (43m).