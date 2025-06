O Benfica arrecadou o 12.º campeonato nacional feminino de hóquei em patins consecutivo, ao vencer em casa do Turquel, este sábado, por 2-0.

Depois do triunfo por 2-1 na Luz, as encarnadas venceram fora de casa, com golos de Marlene Sousa (29m) e Raquel Santos (36m).

A equipa de Paulo Almeida assegurou o 12.º título nacional e lidera destacadamente o palmarés, à frente de Fundação Nortecoope e CD Nortecoope, ambos com cinco troféus.