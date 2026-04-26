Há 25 min
Hóquei: Benfica conquista Taça de Portugal feminina pela 12.ª vez seguida
Vitória na final sobre o Stuart Massamá, por 3-2
O Benfica conquistou a Taça de Portugal feminina de hóquei em patins, este domingo, ao vencer na final o Stuart Massamá, por 3-2, no Pavilhão Patrícia Sampaio, em Tomar.
Diana Pinto, com um golo na própria baliza, aos dez minutos, Raquel Santos, aos 34, e Sara Roces, aos 36, marcaram os golos das encarnadas. Já os tentos da formação massamense foram apontados por Raquel Duarte (15m) e Rita Barros (37m).
O Benfica somou, assim, o 12.º título seguido na Taça de Portugal feminina.
