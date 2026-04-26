O Benfica conquistou a Taça de Portugal feminina de hóquei em patins, este domingo, ao vencer na final o Stuart Massamá, por 3-2, no Pavilhão Patrícia Sampaio, em Tomar.

Diana Pinto, com um golo na própria baliza, aos dez minutos, Raquel Santos, aos 34, e Sara Roces, aos 36, marcaram os golos das encarnadas. Já os tentos da formação massamense foram apontados por Raquel Duarte (15m) e Rita Barros (37m).

O Benfica somou, assim, o 12.º título seguido na Taça de Portugal feminina.

Hóquei: Sporting marca encontro com o Óquei Barcelos na final da Taça
Óquei de Barcelos vence Benfica e segue para a final da Taça de Portugal