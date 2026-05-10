O Benfica foi derrotado por 4-1 pelas espanholas do Esneca Fraga na final da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins, falhando a conquista de um título que lhe foge desde a temporada 2014/15.

Em Coimbra, a formação espanhola chegou ao intervalo com dois golos de vantagem, ambos apontados por Adriana Soto, com o Benfica a reduzir na segunda parte, por Sara Roces. Porém, o Esneca Fraga voltou a aumentar a vantagem com tentos de Carla Fontdeglòria e María Sanjurjo.

Com este triunfo, o Esneca Fraga conquista a competição pela segunda vez, depois de já a ter vencido em 2023/24, enquanto o Benfica continua com um cetro, em 2014/15, o único que não foi conseguido por formações espanholas.

A final masculina da Champions de hóquei em patins joga-se também este domingo, em Coimbra, a partir das 18h00, entre FC Porto e Barcelona.