Hóquei: Benfica derrotado na final da Liga dos Campeões feminina
Encarnadas caem no jogo decisivo frente às espanholas do Esneca Fraga
Encarnadas caem no jogo decisivo frente às espanholas do Esneca Fraga
O Benfica foi derrotado por 4-1 pelas espanholas do Esneca Fraga na final da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins, falhando a conquista de um título que lhe foge desde a temporada 2014/15.
Em Coimbra, a formação espanhola chegou ao intervalo com dois golos de vantagem, ambos apontados por Adriana Soto, com o Benfica a reduzir na segunda parte, por Sara Roces. Porém, o Esneca Fraga voltou a aumentar a vantagem com tentos de Carla Fontdeglòria e María Sanjurjo.
Com este triunfo, o Esneca Fraga conquista a competição pela segunda vez, depois de já a ter vencido em 2023/24, enquanto o Benfica continua com um cetro, em 2014/15, o único que não foi conseguido por formações espanholas.
A final masculina da Champions de hóquei em patins joga-se também este domingo, em Coimbra, a partir das 18h00, entre FC Porto e Barcelona.