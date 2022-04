O Benfica e o Sporting apuraram-se para os quartos de final da Golden Cup de hóquei em patins, prova realizada para assinalar os 50 anos do Liceo da Corunha.

O Befica venceu os espanhóis do Caldes por 5-2 e assegurou o segundo lugar do Grupo A atrás do FC Porto, enquato o Sporting bateu os franceses do Saint-Omer por 3-0 e terminou o Grupo B no segundo posto atrás do Barcelona.

O Óquei de Barcelos, que já estava apurado para os quartos de final, foi derrotado pelo anfitrião Liceo da Corunha por 8-4 e fechou o Grupo C no segundo posto.

O HC Braga foi a única equipa portuguesa que não conseguiu um lugar nos quartos de final do torneio, onde Sporting e FC Porto vão medir forças entre si. O Benfica vai defrontar o Barcelona

Jogos dos quartos de final

Quinta-feira:

Liceo-Noia

Barcelona-Benfica

Sexta-feira:

Oliveirense-Óquei de Barcelos

FC Porto-Sporting