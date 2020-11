O Benfica empatou esta quarta-feira ante a AD Sanjoanense, em São João da Madeira (4-4), ao passo que o FC Porto goleou na receção ao Valongo, por 6-0, em jogos da sexta jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Com a igualdade, os encarnados falharam a igualdade pontual provisória com o Sporting. Os leões podem, por isso, aumentar a diferença na liderança, caso vençam o HC Braga no jogo marcado para 25 de novembro, dia que tem ainda um Juventude Viana-Óquei Barcelos. No entanto, pelo meio, já este sábado, joga-se a nona jornada.

Nos outros jogos desta noite, o Sp. Tomar bateu o Famalicense (8-3), o Riba d’Ave levou a melhor ante o Turquel (3-2), a UD Oliveirense foi vencer fora o Tigres (1-5) e, em jogo em atraso da quinta jornada, o Juventude Viana venceu o HC Braga (4-6).