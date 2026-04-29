Hóquei: Benfica ganha em Barcelos, Oliveirense e Sporting empatam
Águias prolongam invencibilidade na fase regular do campeonato
Águias prolongam invencibilidade na fase regular do campeonato
Ao vencer em Barcelos por 8-6, no jogo que fechou a 25.ª ronda do campeonato, o Benfica manteve a invencibilidade na Liga, quando falta apenas disputar uma jornada na fase regular, que já tinha conquistado matematicamente a 11 de abril, quando derrotou o Carvalhos, há duas jornadas.
As águias chegaram a estar na frente por 5-1, na primeira parte, mas o Óquei conseguiu reduzir a desvantagem para 5-3 antes do intervalo, com um bis de Carlos Ramos, e reduzir para a margem mínima no arranque da segunda parte, num livre direto convertido por Kyllian Gil.
Porém, o Benfica soube reagir à aproximação dos barcelenses no marcador e nem os cartões azuis mostrados a Pau Bargalló (34m) e Roberto Di Benedetto (36m) permitiram aos minhotos anular a desvantagem, que foi mesmo ampliada por Bargalló, que bisou, e Zé Miranda.
Bargalló viu um segundo cartão azul a dois minutos do fim, aproveitando o Óquei de Barcelos a superioridade numérica para reduzir para 8-6, por Kyllian Gil.
Ainda nesta quarta-feira, Oliveirense e Sporting empataram 3-3, noutro dos jogos grandes do dia, enquanto Valongo e Sanjoanense venceram, em casa, o Sp. Tomar (1-0) e a Juventude Pacense (3-2), respetivamente.
O já despromovido Carvalhos complicou as contas da permanência ao Turquel, que derrotou por 4-2 com um hat-trick de Rúben Sousa. O resultado foi aproveitado pelo Riba d’Ave, que bateu o igualmente já relegado à II Divisão Póvoa, por 3-2, e deixou a zona de despromoção, por troca precisamente com o Turquel.
De recordar que a 25.ª jornada abriu no dia 26 de abril com o triunfo do FC Porto em Braga por 11-4.
A fase regular do Campeonato Nacional de hóquei em patins termina no próximo fim de semana. Por definir está a última vaga no play-off, com a Sanjoanense a defender o atual oitavo lugar em Tomar, e quem acompanha Póvoa e Carvalhos na descida à II Divisão, numa luta a dois entre Riba d’Ave e Turquel.
Resultados da 25.ª jornada
HC Braga-FC Porto, 4-11; Carvalhos-Turquel, 4-2; Póvoa-Riba d’Ave, 2-3; Sanjoanense-Juventude Pacense, 3-2; Valongo-Sp. Tomar, 1-0; Oliveirense-Sporting, 3-3; Óquei de Barcelos-Benfica, 6-8.
Classificação
1.º Benfica, 69 pontos
2.º FC Porto, 60 pontos
3.º Sporting, 56 pontos
4.º Óquei de Barcelos, 53 pontos
5.º HC Braga, 44 pontos
6.º Valongo, 37 pontos
7.º Oliveirense, 35 pontos
8.º Sanjoanense, 29 pontos
--
9.º Juv. Pacense, 28 pontos
10.º Sp. Tomar, 26 pontos
11.º Riba d’Ave, 22 pontos
--
12.º Turquel, 21 pontos
13.º Carvalhos, 13 pontos
14.º Póvoa, 10 pontos
Próxima jornada: Turquel-Óquei de Barcelos; FC Porto-Carvalhos; Riba d’Ave-HC Braga; Juventude Pacense-Póvoa; Sp. Tomar-Sanjoanense; Sporting-Valongo; Benfica-Oliveirense.